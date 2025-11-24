Son Mühür- Elektrik akımına kapılan çocuklara parkta ilk müdahalede bulunuldu. Ardından 4 çocuk, ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Elektrik kaçağı iddiası araştırılıyor

Parkta elektrikle çalışan oyuncakların bulunduğu, bu oyuncaklardan birinde elektrik kaçağı oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor. Teknik ekipler, olayın kaynağını tespit etmek için inceleme başlattı.

“Çocukların durumu ağır değil”

Muhabir Mehmet Karataş, bölgeden aktardığı bilgide şu ifadeleri kullandı:



“Çocuklar farklı hastanelere sevk edildi. Olay Bağcılar Plevne Çocuk Parkı'nda yaşandı. Burada iddiaya göre park içerisinde elektrikle çalışan oyuncaklar var. Burada bir elektrik kaçağı oluştuğu iddia ediliyor ve 4 çocuğu elektrik çarpıyor. Çocukların durumu ağır değil. Ama 4 çocuk da ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine çok sayıda ambulans geldi.”

Olayla ilgili hem belediye hem de teknik birimler tarafından kapsamlı bir inceleme yürütülüyor.