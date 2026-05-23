Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, adayların ve velilerin tatlı telaşı da katlanarak artıyor. Geleceklerini şekillendirecek bu büyük maratona hazırlanan milyonlarca genç, bir yandan son tekrarlarını yaparken diğer yandan da resmi prosedürleri eksiksiz tamamlamak adına ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Arama motorlarında "YKS giriş belgesi sorgulama ekranı" ve "2026 ÖSYM YKS sınav yerleri belli oldu mu?" başlıklarında büyük bir yoğunluk gözleniyor. Sınav gününe kadar geçecek sürede adayların odak noktası haline gelen oturum saatleri, süreler ve giriş belgelerine dair resmi takvimin detayları da netleşti.

YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK, SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ NASIL OLACAK?

Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı 2026 YKS oturumları, haziran ayının üçüncü haftasında gerçekleştiriliyor. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre üç farklı oturum halinde yapılacak sınavların gün, saat ve süre bilgileri şu şekilde sıralanıyor:

1. Oturum - Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Jun 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlıyor. Adaylara bu oturumda 165 dakika süre tanınıyor.

2. Oturum - Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Jun 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlıyor. Sınavın süresi 180 dakika olarak uygulanıyor.

3. Oturum - Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Jun 2026 Pazar günü saat 15.45'te başlıyor ve adaylara 120 dakika süre veriliyor.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, ÖSYM BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLAYACAK?

Üniversite adaylarının en çok merak ettiği "YKS sınav yerleri belli oldu mu?" sorusu henüz resmi bir yanıt bulmadı. ÖSYM, öğrencilerin sınava katılacağı okul, salon ve sıra numarası bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini henüz erişime açmadı. Kurumun geçmiş yıllardaki uygulamaları incelendiğinde, bu belgelerin sınav gününden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunulduğu görülüyor. Bu doğrultuda, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 10-11 Haziran 2026 tarihleri civarında ilan edilmesi bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANACAK, BELGEDE HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?

ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından adaylar sınav giriş belgelerine internet üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranına giriş yaparak belgelerinin çıktısını alabiliyor. Adayların sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda olduğu bu resmi belgede şu bilgiler yer alıyor:

Adayın fotoğrafı, T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgileri

Sınava girilecek okulun adı, adresi ve merkez kodu

Sınavın yapılacağı salon numarası ve sıra bilgisi

Sınavın başlama saati ve son giriş saati uyarıları

Yetkililer, sınav günü kapılarda yaşanabilecek olası yoğunlukları ve adres karıştırma ihtimallerini göz önünde bulundurarak, adayların sınav binalarını önceden gidip görmelerini ve belgelerini son güne bırakmadan kontrol etmelerini önemle tavsiye ediyor.