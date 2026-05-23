Torpil tatlısı çıtır milföy hamurunun koni şeklinde sarılması ve fırınlandıktan sonra özel bir pastacı kremasıyla doldurulması sayesinde enfes bir tada kavuşuyor. Şeklinin deniz altındaki torpilleri andırması nedeniyle bu ismi alan yiyecek, evlerde de oldukça pratik malzemelerle kolayca hazırlanıyor. Özellikle ikindi çaylarının yanına çok yakışan bu yerel hamur işi, hafif kıvamlı muhallebisiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

Çıtır hamurun ve iç kremanın hazırlanış aşamaları

Bu enfes sokak lezzetini evinde denemek isteyenler, hazır milföy yapraklarını şeritler halinde keserek işe koyuluyor. Metal veya pişirme kağıdıyla kaplanmış dondurma külahlarının etrafına sarılan milföy şeritleri, önceden ısıtılmış yüksek dereceli fırında üzerleri kızarana kadar pişmeye bırakılıyor. Fırından çıkan kıtır hamurlar soğurken, diğer yanda tatlının kalbi sayılan leziz iç kremasının yapımına geçiliyor.

Kremayı hazırlamak için süt, şeker, un, nişasta ve yumurta derin bir tencerede koyulaşana kadar sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Ocaktan alındıktan sonra içine tereyağı ile vanilya eklenen karışım, pürüzsüz bir kıvam alması için mikser yardımıyla iyice çırpılıyor. Soğuyan krema, fırından çıkan çıtır milföy külahlarının içine sıkma torbası vasıtasıyla cömertçe dolduruluyor.

Servis önerileri ve yerel lezzet kültürü

Geleneksel sunum şeklinde, kremayla doldurulan külahların açık uç kısımları ince kıyılmış Antep fıstığı, fındık içi veya Hindistan cevizine batırılıyor. Son dokunuş olarak üzerine bol miktarda pudra şekeri serpiştirilen tatlı, hem göze hitap eden şık görüntüsüyle hem de çıtırtısıyla iştah kabartıyor. Pastanelerde günlük olarak hazırlanan bu taze ürünler, hafif yapısı sayesinde ağır şerbetli tatlılara harika bir alternatif oluşturuyor.

İzmir'in köklü pastane kültüründe önemli bir yer edinen bu özel tarif, sokak satıcılarının arabalarında da gün boyu taze şekilde alıcı buluyor. Çay ve kahve sohbetlerinin vazgeçilmez eşlikçisi olan bu çıtır külahlar, yerel halkın ve kenti ziyaret eden turistlerin en çok tükettiği lezzetler arasında yerini koruyor. İzmir mutfağının bu kıymetli mirası, pratikliğiyle de ev kadınlarının mutfaklarında sıklıkla hayat buluyor.