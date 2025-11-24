Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi’ndeki bir ortaokulda öğle yemeği sonrası onlarca öğrenci ve personel rahatsızlandı.

Okulda dağıtılan şinitzel ve makarna menüsünü tüketen yaklaşık 60 kişi, kısa süre içinde karın ağrısı şikayeti ile fenalaştı.

Okuldaki doktor durumu fark edip ilk müdahaleyi yaptı

Olay sırasında okulda psikoloji dersi için bulunan bir doktor, öğrencilerin toplu şekilde fenalaşmasını fark ederek hızlıca müdahale etti. Şikâyetlerin artmasıyla birlikte okul yönetimi ve veliler, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

20 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Karın ağrısı yaşayan yaklaşık 60 öğrenci ve personel arasından durumu daha ağır olan 20 öğrenci, peş peşe gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye ulaştırılan öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

Yemeklerden numune alınarak inceleme başlatıldı

Olayın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Öğünlerde verilen yemeklerden numune alındı ve laboratuvar ortamında analiz yapılacağı belirtildi.