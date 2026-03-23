Son Mühür- OnlyFans’in ana şirketi Fenix International Limited’in sahibi ve teknoloji girişimcisi Leo Radvinsky’nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Şirket tarafından yapılan duyuruda, Radvinsky’nin uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kanserle mücadelesini kaybetti

OnlyFans sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Leo Radvinsky’nin ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyoruz.

Leo, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek huzur içinde vefat etti. Ailesi bu zor dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica etti” ifadelerine yer verildi.

Leo Radvinsky kimdir?

Ukrayna asıllı Amerikalı girişimci Leo Radvinsky, dijital içerik ve teknoloji dünyasında önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.

2018 yılında OnlyFans’in ana şirketi olan Fenix International Limited’i satın alan Radvinsky, şirketin yöneticisi ve çoğunluk hissedarı olarak görev yaptı.

Girişimcilik kariyerine erken yaşlarda başlayan Radvinsky, 2009 yılında kurduğu ve teknoloji odaklı yatırımlar gerçekleştiren “Leo” adlı girişim sermayesi fonunun da yöneticiliğini üstleniyordu.

OnlyFans’i küresel bir platforma dönüştürdü

İngiliz girişimci Tim Stokely tarafından 2016 yılında kurulan OnlyFans, özellikle COVID-19 pandemisi döneminde büyük bir çıkış yakaladı.

Karantina sürecinde içerik üreticileri ve kullanıcıların dijital platformlara yönelmesi, abonelik tabanlı sistemin hızla büyümesini sağladı.

Radvinsky’nin liderliğinde platform, kısa sürede küresel çapta milyonlarca kullanıcıya ulaşarak ana akım bir gelir ve eğlence modeli haline geldi.

Şirket satışı gündemdeydi

Öte yandan uluslararası haber ajansı Reuters, Ocak ayında yayımladığı bir haberde OnlyFans’in çoğunluk hisselerinin satışı için görüşmeler yürütüldüğünü aktarmıştı.

Habere göre şirket, borçlar dahil yaklaşık 5,5 milyar dolar değerleme üzerinden yatırım firması Architect Capital’e satış seçeneğini değerlendiriyordu.