İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yapılacak müzakerelere ilişkin “İyi niyetliyiz ancak güven duymuyoruz” ifadelerini kullandı.

''Savaş suçu işlediler''

Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, JD Vance’in son sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD ile müzakere süreçlerinin her zaman başarısızlıkla sonuçlandığını ve verilen sözlerin tutulmadığını belirten Kalibaf, "Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok" dedi.

''Allah'a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak...''

Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad’daki görüşmelerde ABD’nin gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını tanıması halinde kendilerinin de anlaşmaya açık olduğunu belirtti. Kalibaf, "Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah'a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.