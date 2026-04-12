ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’da sürdürülen İran görüşmeleri devam ederken basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde sürece ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Trump, müzakere sonucunun ABD açısından belirleyici olmadığı yönünde bir çerçeve çizerken, Washington’ın stratejik üstünlüğünü koruduğunu savundu.

“Sonuç fark etmez” vurgusu

Trump, İran ile yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmesinde, olası bir anlaşmanın kendisi için kritik bir önem taşımadığını belirtti. ABD’nin sahada ve diplomasi masasında avantajlı konumda olduğunu öne süren Trump, mevcut sürecin gidişatından bağımsız olarak pozisyonlarının güçlü olduğunu ifade etti.

İslamabad’da yoğun diplomasi trafiği

ABD ve İran heyetleri, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen görüşmelerde yeniden bir araya geldi. Pakistan’ın arabuluculuğunda sürdürülen temaslarda tarafların, bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik bir uzlaşı zemini aradığı bildirildi. Görüşmelerin ana gündemini nükleer program, yaptırımlar ve güvenlik başlıkları oluşturdu.

Hürmüz Boğazı ve güvenlik tartışmaları

Müzakerelerde en kritik başlıklardan biri Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş güvenliği oldu. İran tarafı, boğaz üzerinde belirli kontrol ve denetim taleplerini gündeme getirirken, ABD tarafı uluslararası deniz taşımacılığında serbest geçiş ilkesinin korunmasında ısrar ediyor. Enerji arzı açısından kritik öneme sahip bölge, müzakerelerin en hassas dosyası olarak öne çıkıyor.

Tarafların karşılıklı talepleri

İranlı yetkililer, ABD’nin müzakere sürecinde geniş kapsamlı ve sert şartlar öne sürdüğünü belirtti. Tahran yönetimi, askeri ve stratejik kazanımlarından geri adım atmayacağını ifade ederken, ekonomik yaptırımlar ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi başlıkları gündeme taşıdı. İran’ın ayrıca kapsamlı bir öneri paketi sunduğu aktarıldı.

Heyetlerin yapısı ve diplomatik temaslar

Görüşmelerde ABD tarafına Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ederken, heyette Beyaz Saray’dan üst düzey isimler de yer aldı. İran heyetine ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderlik etti. Tarafların ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı temaslarda bulunduğu bildirildi.

Bölgesel diplomasi ve ateşkes süreci

Devam eden temasların, daha önce ilan edilen geçici ateşkes sürecinin ardından yürütüldüğü belirtildi. Tarafların, çatışmaların kontrol altına alınması ve yeni bir diplomatik çerçevenin oluşturulması için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. Bölgesel aktörlerin de sürecin ilerlemesi için diplomatik girişimlerini artırdığı kaydedildi.