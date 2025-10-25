Son Mühür - TELE1 yöneticisi Merdan Yanardağ hakkında, Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ile bağlantılı olarak "casusluk" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Dün sabah kanalın canlı yayını sırasında polis baskını gerçekleştirildi ve Yanardağ’ın kanaldaki odası arandı. Merdan Yanardağ ise evinde gözaltına alındı. Akşam saatlerinde ise TELE1’e kayyum atandı.

Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı. Yanardağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Merdan Yanardağ’ın gözaltı süresi 24 saat uzatıldı" şeklinde ifadeler kullandı.

Merdan Yanardağ, 1959 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde doğdu; nüfus cüzdanında ise doğum tarihi 24 Şubat 1961 olarak kayıtlı. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (günümüzde Marmara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Yanardağ, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” alanında yüksek lisans yaptı ve daha sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sosyoloji doktorasını tamamladı.

Merdan Yanardağ’ın öğrencilik dönemi, Türkiye’nin yoğun siyasal ve toplumsal hareketlilik ve çatışmalar yaşadığı 1970’li yıllara denk geldi. Bu süreçte aktif olarak siyasal mücadeleye katıldı, gençlik örgütlerinde yöneticilik yaptı ve dönemin önde gelen gençlik liderlerinden biri olarak öne çıktı. Üniversite son sınıf öğrencisiyken, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından tutuklandı.

Merdan Yanardağ'ın kariyeri

Merdan Yanardağ, gazetecilik kariyerine 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak başladı. Ardından Sabah, Hürriyet, Güneş, Gündem (kurucu) ve Aydınlık (kurucu) gazetelerinde muhabirlik, editörlük, Haber Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Genel Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı haftalık Söz dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 1989-1992 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Ayrıca BSP ve ÖDP’nin kurucuları arasında yer aldı, bu partilerde Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı ve 2001 yılında ÖDP’den ayrıldı. 2014 yılında Ankara’daki ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde Türkiye’nin önde gelen sosyalistleri ve aydınlarıyla bir araya gelerek Birleşik Haziran Hareketi’nin çağırıcıları arasında yer aldı ve Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi.

Görsel medya kariyerine 1994 yılında HBB televizyonunda haber programları yaparak başladı. Sırasıyla Kanal-e (CNBC-e), Kanal 6 ve atv gibi kanallarda editör, programcı, Haber Müdürü ve Genel Müdür olarak görev aldı. Kanaltürk televizyonunun kurucuları arasında yer aldı ve 2004-2009 yılları arasında Yayın Kurulu Üyeliği yaptı; ayrıca Kanaltürk’te 5 yıl boyunca “5. Boyut” isimli haftalık haber-analiz programını sundu. 2009 yılında Kanal Biz televizyonunu kurarak bir yıl Genel Yayın Yönetmenliği yaptı ve “5. Boyut” programını burada da sürdürdü. Daha sonra aynı programla Ulusal Kanal’da 2010-2012 yılları arasında yayın hayatına devam etti.