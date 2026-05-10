Son Mühür- AFAD'dan alınan son verilere göre, Akdeniz sabahın erken saatlerinde sallandı. Saat tam 07:14’ü gösterirken meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Henüz çoğu kişi yeni uyanırken veya pazar sabahının sakinliğini yaşarken gerçekleşen bu deprem, yerin yaklaşık 6.38 kilometre altında kaydedildi.

Sarsıntı büyük değil ama depremler sıklaştı

Depremin merkez üssü koordinatları 34.83778 kuzey enlemi ve 24.32139 doğu boylamı olarak belirlendi. Sarsıntı çok büyük olmasa da derinliğin az olması nedeniyle çevre bölgelerde hissedilmiş olması muhtemel.

Dün Antalya sallanmıştı

Şimdilik olumsuz bir durum bildirilmedi. Yine de Akdeniz’in bu hareketli yapısı, bizlere her fırsatta kendisini hatırlatmaya devam ediyor. Önceki gün de bir deprem meydana gelmişti. Bir gün öncesinde, 9 Mayıs günü öğle saatlerinde Demre açıklarında da benzer bir hareketlilik yaşanmıştı.

Antalya'nın Demre ilçesine yaklaşık 41 kilometre mesafede, 28.42 kilometre derinlikte gerçekleşen o 3.5'lik deprem de bölgedeki sismik hareketliliği göstermiş oldu.

