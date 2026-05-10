Son Mühür- Yeni haftada Türkiye hem sağanak yağışın hem de Afrika’dan gelen çöl tozunun etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu ancak asıl dikkat çekici olay 10 gün sürecek olan toz taşınımı. Özellikle İzmir, bu toz bulutundan en çok etkilenecek illerin başında geliyor. İzmir’de hava sıcaklığı bugün 28 dereceye kadar çıkacak olsa da, gökyüzündeki puslu görünüm ve düşen hava kalitesi İzmirlileri şimdiden hazırlıklı olmaya itiyor.

Araçlar üzerinde çamur tabakası oluşabilir

Bugün Marmara, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Ankara’nın batısı, Eskişehir, Bilecik ve Tokat çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklendiği gibi, bu yağışlarla beraber çöl tozu birleşince araçların üzerinde çamur tabakası oluşması işten bile değil. Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozunun batı bölgelerden giriş yapacağını ve 18 Mayıs Pazartesi gününe kadar yurdu terk etmeyeceğini belirtti.

İzmir'de hava sıcaklıkları yükseliyor

Hava sıcaklıkları ise batı illerinde hayli yüksek seyrediyor. İzmir 28, Denizli ve Adana ise 29 dereceyi görecek. Diğer yandan İstanbul 22, Ankara 21 derece civarında bir gün geçirecek. Maalesef toz taşınımı nedeniyle dışarıdaki hava kalitesinde ciddi bir azalma yaşanacak. Toz bulutunun etkisi bittiğinde, yani 18 Mayıs’tan sonra ancak rahat bir nefes alınabilecek.

Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar:

İzmir: 28°C

Adana: 29°C

Denizli: 29°C

Şanlıurfa: 29°C

Diyarbakır: 25°C

İstanbul: 22°C

Ankara: 21°C

Samsun: 20°C

Erzurum: 17°C