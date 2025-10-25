Son Mühür - Kalorifer peteklerini temizlemenin düşündüğünüz kadar zor olmadığını kimse tahmin etmezdi; yalnızca bir saç kurutma makinesi kullanarak hem tozlardan arınabilir hem de enerji faturalarınızı önemli ölçüde düşürebilirsiniz. Kış aylarında ısınma giderlerinizi yarıya kadar azaltabilecek bu yöntem, sosyal medyada temizlik uzmanlarının paylaştığı pratik bir ipucu olarak öne çıkıyor. Videoda, saç kurutma makinesiyle radyatörlerde biriken tozun “saniyeler içinde” nasıl yok olduğuna tanık olanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kalorifer petekleri zamanla biriken toz ve kir nedeniyle hem görüntü olarak rahatsız edici hale gelir hem de ısıyı verimli şekilde yayamaz. Bu da odaların daha yavaş ısınmasına ve enerji tüketiminin artmasına yol açar. Uzmanlar, pratik bir çözüm öneriyor: Petekin altına nemli bir havlu serip, soğuk ayarda çalışan saç kurutma makinesiyle iç kısımlardaki tozları dışarı üflemek yeterli. Dökülen tozları elektrikli süpürgeyle topladığınızda, petekler hem daha temiz olur hem de daha verimli çalışır. Sonuç olarak eviniz daha hızlı ısınır, enerji tasarrufu sağlanır ve doğalgaz ile elektrik faturalarınız gözle görülür şekilde düşer.

İşlem ne zaman yapılmalı?