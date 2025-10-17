Son Mühür - 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, memurların saatlik fazla mesai ücreti yeni yılda yüzde 29,3 oranında artırılacak. 2025’te 12 lira 80 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, 1 Ocak 2026 itibarıyla 16 lira 55 kuruş olacak.

Yeni mesai ücretleri ne kadar oldu?

Yeni yılda fazla mesai ücretlerinde artışa gidiliyor. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri de dahil tüm personele, aylık 90 saati; genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere ise aylık 60 saati aşmamak kaydıyla, saat başına 13 lira 60 kuruş yerine 17 lira 60 kuruş fazla mesai ödenecek.

Her bir makam için aylık toplam 450 saat sınırı çerçevesinde; kurul başkanları (bakanlıklar), genel müdür ve üst düzey yöneticiler, strateji geliştirme başkanları, valiler, general ve amiraller ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki daire başkanı ve üzeri unvanlardaki yöneticiler, ayrıca rektörler ve büyükşehir ile il belediye başkanlarıyla görev yapan personele de ayda 90 saati geçmemek kaydıyla saatlik 17 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan ve fazla mesai karşılığında izin kullanamayan personele, ayda en fazla 90 saat için saat başı 16 lira 55 kuruş ek ödeme verilecek.

Ayrıca mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokullarıyla bağlantılı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, mesai saatleri dışında gerçekleştirdikleri fazla çalışma için ayda 100 saate kadar saat başına 28 lira 20 kuruş ödeme yapılacak.

Yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belli oldu

Harcırah Kanunu kapsamında belirlenen yurt içi gündelik ve tazminat tutarları yeni yılda güncellendi. 2026 itibarıyla, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 715 liradan 925 liraya çıkarılacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM genel sekreterleri, orgeneral ve oramiral rütbesindeki askerler ile Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri Başkanı, YÖK Başkanı ve Kamu Başdenetçisi için ise bu tutar 686 liradan 900 liraya yükseltilecek.

Ek göstergesi 8 bin ve üzeri olan memurlar için gündelik tutarı 890 lira olacakken, en düşük kademedeki memurlara 850 lira ödenecek.