Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın, TCMB’nin 2 Ekim 2024 tarihinde başlattığı iç denetim süreci sonrasında yapılan suç duyurusuyla başladığı belirtildi. Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu BKM’de “ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet” suçlarına ilişkin iddialar üzerine operasyon düzenlendi.

Aralarında eski Başkan Yardımcısı Şener de var

Soruşturma kapsamında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç’un da aralarında bulunduğu sekiz kişi tutuklandı. Denetim sonucunda kamu zararının 100 milyon TL’nin üzerinde olduğu kaydedildi.

İki büyük ihalede fesat ve usulsüzlük iddiaları

Savcılığın talimatıyla hazırlanan bilirkişi raporuna göre, BKM’nin yürüttüğü iki büyük ihalede ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Raporda, “Çipli Plastik Kart Alımı” ve “TROY için Yazılım Geliştirme” projelerinde maliyet komisyonu kurulmadığı, teslimat yapılmadan ödeme yapıldığı ve bazı firmaların ihaleye teklif vermesinin engellendiği belirtildi.

Her iki ihalenin de yetkili satıcı belgesi bulunmamasına rağmen Enarge adlı firmaya verildiği, ikinci ihalede yalnızca bu firmadan teklif alınarak 66 milyon 224 bin TL’lik işin aynı şirkete bırakıldığı aktarıldı. Raporda, Emrah Şener’in bu süreci yönlendirerek ihalelere fesat karıştırdığı yönünde ifadeler yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi TTO’ya ihalesiz 44 milyon TL

Bilirkişi raporunda ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne (TTO) ihalesiz şekilde 44 milyon 150 bin TL ödeme yapıldığı tespit edildi. Raporda, bu ödeme için herhangi bir fiyat teklifi alınmadığı, iş tamamlanmadan tüm meblağın ödendiği ve üç tedarikçiden teklif alınması kuralına uyulmadığı ifade edildi.

Ayrıca Şener’in kardeşi İbrahim Şener’e 200 bin TL, Singapur merkezli bir paravan şirkete ise 693 bin 236 Euro aktarıldığı belirlendi.

Raporda, projelerde Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ile Doç. Dr. Ali Coşkun’un da sorumluluklarına işaret edilmesine rağmen, bu iki ismin soruşturma dosyasına dahil edilmediği not edildi.

Soruşturma dosyasında ayrıca “Be Bold” adlı reklam ajansına doğrudan alım yöntemiyle 1 milyon 857 bin 900 TL ödeme yapıldığı, başka firmalardan teklif alınmadığı ve bu işlemin zimmet kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Yurt dışında eğitim gören öğrencilere verilmiş gibi gösterilen yemek kartlarının Emrah Şener’e bırakıldığı, ayrıca eski Genel Müdür Baran Aytaş’a ait kurumsal kredi kartının da Şener tarafından kullanıldığı tespit edildi.

“BKM ihaleleriyle ilgim yok”

Tutuklanan eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener, savcılıktaki ifadesinde BKM’deki süreçlerle ilgisinin olmadığını savundu. Şener ifadesinde,

“TCMB’de başkan yardımcısıydım. BKM’de yapılan ihale ve işlemlerle bağlantım yoktur. Bana yöneltilen tek para transferi, Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yaptığım dönemde bir arkadaşım tarafından yapılan 200 bin TL’lik ödemedir. BKM’de personel belirleme yetkim bulunmamaktadır.”

dedi.