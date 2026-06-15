Son Mühür / Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ile Belediye-İş Sendikası arasında aylardır süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizinde beklenen uzlaşı çıkmadı ve ipler tamamen koptu. Bugün eylemi durdurmak adına İZBB yönetiminin yaptığı son dakika çağrısıyla yeniden kurulan müzakere masası, tarafların anlaşamaması üzerine dağıldı. Masadan işçinin taleplerini karşılayacak bir sonuç çıkmaması, İzmir sokaklarında büyük bir protesto dalgasının fitilini ateşledi.

Son Dakika zirvesinden sonuç çıkmadı

Görüşme öncesinde Basmane’deki sendika binaları önünde toplanarak masadan gelecek habere kilitlenen yüzlerce işçi, sendika yönetiminin olumsuz kararı duyurmasıyla birlikte harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, İZBB bürokratları ile sendika temsilcileri arasında kapalı kapılar ardında yapılan kritik zirvede ekonomik maddeler ve ücret artışı teklifleri işçi kanadı tarafından kabul görmedi. "Masada hakkımızı alamadık" diyen sendika yöneticileri, işçilere yürüyüş talimatını verdi.

İşçiler Kültürpark'taki hollere doğru yürüyor

Görüşmenin fiyaskoyla sonuçlanmasının ardından Basmane Meydanı’nda bekleyen kalabalık, sloganlar ve ıslıklar eşliğinde Kültürpark’a doğru yürüyüşe geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark içerisindeki geçici ana hizmet binalarının (holler) önüne doğru ilerleyen işçiler, yol boyunca "İş, Ekmek, Özgürlük", "Direne Direne Kazanacağız" ve "İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız" sloganları atarak tepkilerini dile getiriyor.

Eylemler çığ gibi büyüyebilir

Güvenlik güçlerinin de yoğun önlem aldığı yürüyüş güzergahında tansiyon oldukça yüksek. Sendika yetkilileri, TİS masasında işçinin alın terini enflasyona ezdiren teklifler dayatıldığı sürece eylemlerin dozunun artarak devam edeceğini vurguladı. Yüzlerce işçinin Kültürpark'taki hollerin önünde kapsamlı bir basın açıklaması ve oturma eylemi yapması bekleniyor.