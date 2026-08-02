Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi bünyesinde görev yapan gönüllü arama kurtarma timi KAM, yetkinlik sahasını genişletti. Ekip, Sahil Güvenlik Ege Denizi Bölge Komutanlığı ve HAK-TİM iş birliğiyle düzenlenen "Suda Hayvan Arama ve Kurtarma Eğitimi"ni başarıyla tamamladı. Zamanla yarıştılar. Her canlı için teyakkuzdaydılar.

Maketlerle birebir tatbikat yapıldı

İzmir Körfezi'nde gerçekleşen zorlu eğitimde ekipler, suda mahsur kalan veya yaralanan canlılara müdahale tekniklerini uyguladı. Misinaya dolanan deniz kuşlarından kaplumbağalara, denize düşen kedi ve köpeklerden kıyıdaki yaralı hayvanlara kadar her senaryo masaya yatırıldı. Sadece teoriyle kalmadılar. Pratik ağırlıklı geçti çalışma.

Eğitmenlerden prosedür ve teknik terminoloji dersleri alan KAM personeli, yapay modeller kullanarak birebir simülasyon yaptı. Deniz yüzeyinden kazazede tespiti, canlıyı sudan güvenli çıkarma ve ilk müdahale aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

İnsan hayatı da unutulmadı

Eğitimin odak noktasında can dostlar olsa da ekipler insan kurtarma tatbikatlarını da es geçmedi. Olası boğulma vakalarına karşı arama ve müdahale teknikleri baştan sona tekrar edildi.

Arama kurtarma alanındaki yetkinliğini her geçen gün artıran Konak Afet Merkezi ekibi, aldığı bu eğitimle birlikte hem karada hem de denizde tüm canlılar için göreve hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı.

