Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da forma giyen genç smaçör Baha Akçagöz, U20 Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Altyapıdan yetişen başarılı voleybolcu, 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek U20 Erkekler Balkan Şampiyonası öncesinde milli takım kampına davet edildi. Geçtiğimiz hafta Altekma ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak A takım kadrosuna katılan genç oyuncu, milli takım davetiyle gelişimini sürdürme fırsatı yakaladı.
“Balkan Şampiyonası için kadroda”
U20 Erkek Milli Takımı, 25-29 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek. Şampiyona öncesinde açıklanan aday kadroda yer alan Baha Akçagöz, milli formayı giyebilmek için kamp çalışmalarına katılacak.
“Altekma’dan tebrik mesajı”
İzmir temsilcisi Altekma, genç oyuncusunun milli davetini resmi açıklamayla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Baha Akçagöz, 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek U20 Erkekler Balkan Şampiyonası için U20 Erkek Milli Takım Aday Kadrosu'na davet edildi. Genç oyuncumuzu tebrik ediyor, milli forma yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
“Altyapıdan milli takıma”
Altekma altyapısında yetişen Baha Akçagöz, geçtiğimiz hafta imzaladığı 5 yıllık profesyonel sözleşmenin ardından A takım kadrosuna yükselmişti. Genç smaçör, milli takım aday kadrosuna seçilerek kariyerindeki önemli dönüm noktalarından birini daha yaşadı.