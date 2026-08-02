Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? 2026 başvuru şartları neler?

Dışarıda 2 bin, İZMAR'da 650 TL! İzmir'in o ilçesinde 23'üncü şube açıldı!

Mutlak butlanın mimarı Karaaslan bombaları peş peşe patlattı: İyi ki bu davayı açtım…

İzmir'de dikkat çeken ayrışma: Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer ve Cemil Tugay üç farklı yolu seçti

Yıldıray Demirkaya kimdir, nasıl hayatını kaybetti? Merter'in tanınan ismi için taziye mesajı

Bunlar da ilginizi çekebilir

MasterChef ana kadroya giren Ayşenur İnal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haluk Bilginer Kayseri'ye ne zaman gelecek, Baba oyunu bilet fiyatları ne kadar?

Altekma altyapısında yetişen Baha Akçagöz, geçtiğimiz hafta imzaladığı 5 yıllık profesyonel sözleşmenin ardından A takım kadrosuna yükselmişti. Genç smaçör, milli takım aday kadrosuna seçilerek kariyerindeki önemli dönüm noktalarından birini daha yaşadı.

İzmir temsilcisi Altekma, genç oyuncusunun milli davetini resmi açıklamayla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Baha Akçagöz, 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek U20 Erkekler Balkan Şampiyonası için U20 Erkek Milli Takım Aday Kadrosu'na davet edildi. Genç oyuncumuzu tebrik ediyor, milli forma yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

U20 Erkek Milli Takımı, 25-29 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek. Şampiyona öncesinde açıklanan aday kadroda yer alan Baha Akçagöz, milli formayı giyebilmek için kamp çalışmalarına katılacak.

Başkan Tugay Basmane'de asırlık kalıpla baskı yaptı: Motifler kent sokaklarına işlenecek

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da forma giyen genç smaçör Baha Akçagöz, U20 Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Altyapıdan yetişen başarılı voleybolcu, 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenecek U20 Erkekler Balkan Şampiyonası öncesinde milli takım kampına davet edildi. Geçtiğimiz hafta Altekma ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak A takım kadrosuna katılan genç oyuncu, milli takım davetiyle gelişimini sürdürme fırsatı yakaladı.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.