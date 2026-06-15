Yeni sezonda Basketbol Süper Ligi ve Avrupa kulvarında iddialı bir kadro kurmak isteyen Aliağa Petkimspor, yaz transfer dönemindeki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. İzmir ekibi, transfer çalışmaları doğrultusunda, daha önce takımda başarıyla görev yapan ve taraftarın yakından tanıdığı gard Khyri Thomas'ı tekrar renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

"Evine Hoş Geldin" diyerek duyurdular

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Aliağa Petkimspor kulüp yönetiminden yazılı bir açıklama yapıldı. Eski oyuncularının geri dönüşünü taraftarına duyuran yeşil-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında, "Evine Hoş Geldin, Khyri Thomas. 2023-2024 sezonunda formamızı giyen Khyri Thomas, birlikte yürüdüğümüz yolculuğumuzda yeniden aramızda" ifadelerine yer verdi. Geçtiğimiz dönemde sergilediği çok yönlü oyunla dikkat çeken ve taraftarla güçlü bir bağ kuran ABD'li oyuncunun, yeni sezon hazırlık kampına kısa süre içinde dahil olacağı bildirildi. Teknik heyetin de sistemine aşina olduğu Thomas'ın, takımın hem lig hem de Avrupa hedeflerine ulaşmasında bu sezon da en kritik kozlardan biri olması bekleniyor.