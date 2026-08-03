Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de yargı hizmetlerinin yükünü hafifletmek ve hizmet kalitesini artırmak için başlatılan iki büyük projede sona gelindi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda Halkapınar’da kiralanan yeni adliye ek hizmet binası ile İzmir Hakimevi’nin açılışı için geri sayım başladı.

Her iki tesisin de Adalet Bakanı Akın Gürlek’in katılması beklenen bir törenle, önümüzdeki yeni adli yıl açılışında kapılarını açması planlanıyor.

İnşaat ve Donanımda Hükümlü Emeği

Projelerin en dikkat çeken yönü ise üretim ve yenileme süreçlerinde görev alan ekipler oldu. Her iki binanın da bakım, onarım, tadilat ve mobilya tefrişat işleri Foça ve Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlüler tarafından yapıldı.

Hükümlülerin görev yaptığı bu süreç, bir yandan kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlarken diğer yandan cezaevindeki bireylerin mesleki beceri kazanarak topluma yeniden kazandırılmalarına katkıda bulundu.

Halkapınar Ek Hizmet Binasının Öne Çıkan Özellikleri

Vatandaşa yönelik ve çevre dostu bir mimari anlayışla hazırlanan Halkapınar Ek Hizmet Binası, modern özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yapı, çevreci ve akıllı mimari teknolojileriyle enerji verimliliğini temel alırken, vatandaşların ve yargı mensuplarının bina içi erişimini kolaylaştıran işlevsel alanlara sahip.

İçerisinde çok sayıda mahkemenin aynı anda hizmet vermesine imkan sağlayan 35 modül mahkeme kapasitesi barındıran bina, duruşma salonlarına hızlı ulaşım imkanı sağlayan özel iç mekan düzenlemesine de sahip. Ayrıca yapının tamamı engelli bireylerin sorunsuz faydalanabileceği eksiksiz altyapıyla inşa edildi.

İzmir hakimevi 2 ay içinde tamamlanıyor

Temeli 2025 yılında atılan İzmir Hakimevi projesinde de inşaat ve düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tesisin kalan ufak eksikliklerinin önümüzdeki 2 ay içerisinde tamamlanarak tamamen hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Proje sahasında üst düzey inceleme

Çalışmaların sahadaki durumunu yerinde değerlendirmek için binalara bir ziyaret gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve beraberlerindeki heyetle beraber inşaat alanlarını inceledi. Başsavcı Yeldan, heyete yürütülen çalışmalar ve tesislerin genel durumu hakkında detaylı bilgi verdi.