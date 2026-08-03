TFF 3. Lig'de yarışan Altay, tarihinin en zorlu günlerinden birini yaşıyor. Yaşanan derin mali sorunlar ve idari krizler yüzünden kulübün yönetimi kayyıma devredilme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bu duruma isyan eden siyah-beyazlı taraftarlar seslerini duyurmak için İzmir sokaklarına indi.

Kentin önemli noktalarında açılan büyük pankart, hem İzmir halkında hem de spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

"Yazıklar olsun sana İzmir, büyük Altay'ı yalnız bıraktın"

Altay taraftarları, kulübün kaderine terk edilmesine tepkilerini dile getirmek için dikkat çekici bir eyleme imza attı.

Üzerinde "Yazıklar olsun sana İzmir. Büyük Altay'ı yalnız bıraktın" ifadelerinin bulunduğu pankart; Konak Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı gibi kentin en yoğun noktalarının dışında kulübün evi sayılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın önünde de açıldı.

İzmir'in önemli kurumlarını, iş insanlarını ve mülki amirlerini göreve çağıran taraftarlar, kulübü bu mali sıkıntıdan kurtarmak için geniş kapsamlı bir dayanışma seferberliği başlattı.

Ses getiren bu pankart eyleminin sonrasında siyah-beyazlıların, seslerini daha fazla duyurmak için yakın günlerde bir yürüyüş düzenlemeyi planladığı da konuşuluyor.