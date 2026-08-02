Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü, ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşuyor. İzmir’in köklü çınarı sahipsiz kalırken hiçbir yatırımcı olumlu bir şekilde yanaşmadı. Şehrin önde gelenleri, camia büyükleri kayıtsız kalırken Altaylı taraftarlar bu durumu protesto etti. Gündoğdu meydanında ve şehrin çeşitli yerlerinde pankart asan taraftar grupları, kulübün sahipsiz kalmasını şikayet etti. Başkan Sinan Kanlı'nın mahkemeye kayyım başvurusu yapacağını açıklamasının ardından konuşan Heyal, seçime gidilmesi halinde takımı sahaya çıkarabileceklerini ve kulübün yönetimini üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.

“Altay’da Vahdettin Heyal’den yönetim çağrısı”

Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3. Lig'de yeni sezona hazırlanan Altay'da yönetim krizi devam ederken, kulübün eski yatırımcılarından Vahdettin Heyal'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Başkan Sinan Kanlı'nın kayyım atanması için mahkemeye başvuracağını duyurmasının ardından konuşan Heyal, kulübün sahipsiz olmadığını belirterek yönetime talip olduklarını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarına henüz başlayamayan siyah-beyazlı ekipte gözler, kulübün geleceğine ilişkin alınacak kararlara çevrildi.

“Altay sahipsiz değildir”

Vahdettin Heyal, kulübün kayyım sürecine gitmemesi gerektiğini belirterek, seçime gidilmesi halinde yönetimi devralabileceklerini ifade etti. Heyal, "Birincisi Altay sahipsiz değildir. Günlerdir, 'Varız' diyoruz, 'Yok' diyorlar. Hiç kayyıma gitmesinler. Seçimli genel kurul kararı alsınlar. Biz o tarihe kadar takımı sahaya çıkarıp kulübü yönetiriz" diye konuştu.

“Altay’da hedef şirketleşme”

Kulübün geleceğine ilişkin planlarını da paylaşan Heyal, şirketleşmenin önemli bir adım olacağını söyledi. Heyal, "Şirketleşme sonrası FIFA dosyalarını kapatıp bu sezon hedefimizi ligde kalmak olarak belirleyeceğiz. Seneye de üst lige çıkma hedefimiz var. 'Yatırımcı yok' diyerek camiayı uyutuyorlar. Kayyıma hiç gerek yok. Biz her türlü parayı koyarız. Kulübün sevk ve idaresini yaparız" şeklinde konuştu.

“Sinan Kanlı’dan kayyım açıklaması”

Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübe yatırımcı bulunamaması nedeniyle yönetime kayyım atanması için mahkemeye başvuracağını duyurmuştu. Kanlı açıklamasında, "Genel kurulda yönetime aday olmayan, bizden önceki yönetim çevresinden bir çalışma yapıldığına dair bir çağrı tarafıma ulaşmış bulunmaktadır" ifadelerine yer vermişti. Altay'da yönetim krizinin nasıl sonuçlanacağı ve kulübün kayyım sürecine girip girmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Siyah-beyazlı camiada gözler, yönetim cephesinden gelecek yeni açıklamalara çevrildi.