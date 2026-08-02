Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak genelinde uzun süredir devam ettirilen metruk bina yıkım çalışmalarına ilişkin son bilgileri aktardı. Açıklama çerçevesinde, Zeybek ve Trakya mahallelerinde yapılan son yıkımlar sonrasında ilçe genelinde yıkılan metruk yapı sayısı 375'e vardı.

Daha güvenli ve yaşanabilir bir Konak!

Başkan Mutlu, metruk yapıların hem güvenlik riski meydana getirdiğini hem de kent estetiğini olumsuz etkilediğini ifade ederek, çalışmaların temel amacının mahalleleri daha güvenli ve yaşanabilir hale getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Özellikle uzun süredir kullanım dışı olan yapıların zamanla suç unsurlarına zemin yaratabildiği ve çevre sakinlerinin huzurunu olumsuz etkileyebildiğine vurgu yapıldı.

"Kesintisiz sürecek"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, komşuların huzuruna ve güvenliğine tehdit oluşturan, aynı zamanda görüntü kirliliğine sebep olan metruk yapılarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.