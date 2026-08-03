Seyda Dursun, koltuğu uzun süredir bu görevi yürüten Muhittin Özbay'dan devraldı. Devir teslim töreni il müdürlüğü binasında yapıldı.

Yeni müdürün Düzceli olması memleketinde sevinçle karşılandı. Ardından hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Devir teslim töreni yapıldı

Törende konuşan Dursun, göreve büyük bir onur ve sorumlulukla başladığını dile getirdi. Kendisini bu göreve layık gören Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti.

Uzun yıllar birlikte çalışma imkânı bulduğu Özbay'a da ayrıca teşekkür etti. Selefinin İstanbul gençliği ve sporu için ortaya koyduğu emeğe vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Dursun, mevcut hizmet anlayışını aynı samimiyet ve gayretle sürdüreceklerini belirtti. İstanbul'da gençlik ve spor alanındaki çalışmaları daha ileri taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Seyda Dursun kimdir, nereli?

Memleketi Düzce. Yeni Taşköprü köyünden ve köylüleri atamayı gururla karşıladı.

Kamu hayatına 2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başladı. Darülaceze Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Aktif Yaşlanma Projesi kapsamında yaklaşık 2,5 yıl spor koordinatörlüğü yaptı.

Aralık 2011'de Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne geçti. Burada uzun süre müdür yardımcılığı görevini üstlendi ve teşkilatın işleyişini yakından tanıdı.

İstanbul Maratonu başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası organizasyonun yönetiminde yer aldı. Şehirdeki tesisleşme çalışmalarına da katkı sundu.

Spor camiasından tebrik yağdı

Atamanın duyulmasıyla birlikte kulüpler ve spor kuruluşlarından mesajlar gelmeye başladı. Beykoz Amatör Spor Kulüpler Birliği yönetimi yayımladığı metinde Dursun'un amatör spora sunduğu katkılara dikkat çekti.

Aynı açıklamada gençlere ve kulüplere verdiği desteğin camiada takdir topladığı ifade edildi. Yeni görevinde de aynı özveriyle çalışacağına inanıldığı belirtildi.

Düzce cephesinden ilk tebrik Türkiye Spor Yazarları Derneği Düzce Temsilcisi Erol Tayhan'dan geldi. Ardından Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Ahmet Kılıç, hemşehrileriyle gurur duyduklarını söyleyerek başarı diledi.

Yeni dönemde İstanbul'da hangi projelerin gündeme geleceği ise merak ediliyor. Amatör kulüpler, tesis yatırımlarının hızlanmasını bekliyor.