Son Mühür - YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılmasına ve kongreye ilişkin işlemlerin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından sürdürülmesine karar verdi.

İl kongresinde oy kullanamayacak

NTV'nin haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde delege olarak oy kullanamayacağı bildirildi. Aynı şekilde, görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi üyelerinin de kongrede oy kullanma hakkının bulunmadığı ifade edildi. YSK’nın kısa kararında, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı doğrultusunda yapılacak olan CHP İstanbul İlçe ve İl Kongrelerinin seçim çalışmalarının tedbiren durdurulması nedeniyle, Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılıp yapılamayacağına dair görüş istediği belirtildi.

Kararda ayrıca, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen 38. CHP Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen, ancak ilçe kongrelerinden seçilmiş delege olmayan ve mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan il yönetim ve disiplin kurulu üyeleri ile geçici olarak görevlendirilen kayyum heyetinin, Olağanüstü İl Kongresi'nde doğal delege olarak oy kullanamayacaklarına hükmedildiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, 39. Olağan İlçe Kongreleriyle seçilecek delegelerin, olağanüstü il kongresinde delege olup olamayacaklarına ilişkin de görüş talep edildiği aktarıldı.