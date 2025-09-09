Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen Manifest Grubu konserindeki dans ve sahne performansları nedeniyle “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlamalarıyla resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Grup üyeleri için ayrıca yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

Ne olmuştu?

Manifest, 6 Eylül 2025’te Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen +18 konseri ile gündeme gelmişti. Konserde grup üyelerinin siyah sahne kıyafetleri ve sahne performansları, 12 bin kişinin izlediği etkinlik sonrası sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı.

Savcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“06/09/2025 tarihinde Şişli, Harbiye Mahallesi’ndeki Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konserde, sahneye çıkan grup üyeleri ve dansçıların toplumun ortak edep ve haya duygularını ihlal eden, ahlâk ve edep anlayışına zarar veren davranışlarda bulundukları tespit edilmiştir.

Söz konusu eylemler, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecek niteliktedir. Bu kapsamda, TCK’nın 225. maddesinde yer alan ‘Hayasızca Hareketler’ ve ‘Teşhircilik’ suçları kapsamında, şüpheliler hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır. Gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için kolluk birimlerine talimat verilmiştir.”