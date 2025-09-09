Son Mühür- Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının abluka altına alındığı sırada sosyal medyadan tepki gösterenlere yönelik başlatılan soruşturmada 6 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklandı.

Kayyuma karşı direniş ve gözaltılar

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyuma karşı direnen vatandaşlardan 14’ü, dün emniyet birimlerince gözaltına alındı.

Savcılıktan açıklama: “Toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı ihlali”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, gözaltıların İstanbul Valiliği tarafından alınan “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri” yasağı gerekçe gösterilerek gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Valiliği tarafından Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri uyarınca uygulanan yasak çerçevesinde, 8 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen kanunsuz eylemlerle bağlantılı olarak sosyal medyada halkı sokağa çıkmaya ve suç işlemeye teşvik eden paylaşımlar yapılmıştır. Yapılan tespitler sonucunda 24 sosyal medya hesabının kullanıcıları belirlendi ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesi uyarınca “Suç İşlemeye Tahrik” suçundan soruşturma başlatılmıştır.

Çalışmalar sonucunda 14 kişi yakalanarak şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmış, 9 kişinin ifadelerinin ardından gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi talimatı verilmiştir. 9 şüpheliden 7’si tutuklama talebiyle, 2’si adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup; 3 kişi tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülmektedir.”