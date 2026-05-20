Son Mühür - AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 09.00’da Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
AFAD detayları paylaştı
AFAD'ın paylaştığı deprem verileri şöyle:
Büyüklük:5.6 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-05-20
Saat:09:00:14 TSİ
Enlem:38.27417 N
Boylam:38.57944 E
Derinlik:7.03 km
Kaynak: Haber Merkezi