Son Mühür - AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 09.00’da Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Rıza Akpolat'ın kara kutusuna operasyon! Yurt dışına çıkamadan yakayı ele verdiler
Rıza Akpolat'ın kara kutusuna operasyon! Yurt dışına çıkamadan yakayı ele verdiler
İçeriği Görüntüle

AFAD detayları paylaştı

AFAD'ın paylaştığı deprem verileri şöyle:

Büyüklük:5.6 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-05-20
Saat:09:00:14 TSİ
Enlem:38.27417 N
Boylam:38.57944 E
Derinlik:7.03 km

Kaynak: Haber Merkezi