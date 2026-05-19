Dünyaca ünlü moda markalarından biri olan Mango’nun İstanbul doğumlu kurucusu İsak Andic’in ölümüyle ilgili soruşturmada kamuoyunda büyük yankı uyandıran yeni bir gelişme yaşandı. İş insanının oğlu Jonathan Andic, yeniden açılan soruşturma çerçevesinde Katalan polisi tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma yeniden başlatıldı: Gözaltı kararı!

İspanya basınında yer alan bilgiler çerçevesinde 43 yaşındaki Jonathan Andic'in, babasının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 19 Mayıs tarihinde gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber mahkemeye sevk edilen Andic’in, bir milyon euro kefaletle serbest bırakıldığı ifade edildi.

Mahkemenin tarafından adli kontrol şartı uygulanırken Jonathan Andic’in pasaportuna el konuldu ve İspanya dışına çıkışı yasaklandı.

Dağ yürüyüşü sırasında hayatını kaybetmişti!

14 Aralık 2024'te İsak Andic, oğlu Jonathan Andic ile Montserrat Dağları yakınlarında yürüyüş yaparken uçurumdan düşerek vefat etmişti.

İlk değerlendirmeler sonucunda olayın bir kaza olduğu üzerinde durulmuştu. Ancak ilerleyen zamanlarda soruşturma yeniden açılmıştı. Yetkililer tarafından olayla ilgili yeni bulgular üzerinde çalıştığı belirtildi.

Jonathan Andic tarafından suçlamalar reddedildi!

Jonathan Andic tarafından geçmiş zamanlarda yapılan açıklamalarda babasının ölümünden sorumlu olmadığı ifade edildi.