Son Mühür / Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu Türkiye'nin dört bir yanında hissedildi.

Ankara'da da hareketlilik hakim olurken, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık'tan Son Mühür'e özel açıklamalar geldi.

"Ata'mızın izindeyiz!"

Günün anlam ve önemi hakkında konuşan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Gençlerimiz öncülüğünde, gençlerimizle birlikte Ata'mıza doğru yürüyoruz. Ata'mız, 19 Mayıs'ta küllerinden doğmak üzere bir milleti Samsun'a çıktı. Milli mücadeleyi başlattı. O sırada bütün ordularımız dağıtılmış, büyük bir karamsarlık vardı. Ama aynı zamanda İzmir'de Yunan'a direnmiş ve ilk kurşunu sıkmıştı. İşte o koşullar altında en zor koşullarda Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve bu millet ayağa kalktı, yedi düvele meydan okudu ve emperyalistleri Anadolu topraklarından kovdu ve Cumhuriyet'i kurdu. İşte biz, Mustafa Kemal'in bize hediye ettiği bu Cumhuriyet'in sahipleri olarak Ata'mıza gidiyoruz. Ata'mızın izinden, Cumhuriyet'imizin kuruluş değerlerine bağlı olarak ve bu toprakların ilelebet Türkiye Cumhuriyeti olarak payidar kalması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz. Ata'mızın izindeyiz.

Gençlerimiz, haklı olarak umutlarını kaybediyorlar. Geleceklerini başka ülkelerde aramak zorunda kalıyorlar. İyi eğitim alamıyorlar. Eğitimlerinden sonra iş bulamıyorlar. Gerçekten zor koşullardalar. Ama ne olursa olsun yine bu ülkeyi kurtaracak olan Mustafa Kemal'in de güvendiği gençlerdir. Bu nedenle gençlerle birlikte hep beraber aydınlık yarınları kuracağız, bu topraklar herkes için umudun yeşerdiği topraklar olacak." ifadelerini kullandı.

"Bizim tarihimizde yanmış güçlü bir meşaledir!"

CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık ise Son Mühür'e özel yaptığı açıklamada, "19 Mayıs 1919 bizim tarihimizde yanmış güçlü bir meşaledir. Bu meşale 107 yıl sonra bugün Cumhuriyet Halk Partili gençlerin elinde daha da yükseklere çıkacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni baştan özgürlükçü, demokratik, laik bir biçimde inşa edecek. Gençlik hiç umudunu kaybetmesin. Gelecek gençliğindir. Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir düzen kuracak ki bütün gençlerimiz kendisine her türlü olanağı bulacak burada." dedi.

"Türkiye'nin kurtuluşu ve geleceği gençliktedir!"

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise, "Bugün önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyet tarihinin bağımsızlığının ilk adımının atıldığı gün. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 19 Mayıs 1919'da Türkiye'nin bağımsızlığı için ilk adımı attılar. 107. yılındayız. Aynı ruhla Ankara'da gençler öncülüğünde bir yürüyüş planlıyoruz. Anıtkabir'e yürüyoruz. Birazdan Anıtkabir'de yürüyüşü sonlandıracağız. Elbette Türkiye'nin kurtuluşu ve geleceği gençliktedir. İnanıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gençler barınma dahil, eğitim dahil, yurtiçinde dolaşma dahil her türlü sorunu çözülecektir. Gençlerin çoğunluğundan oy alan bir partiyiz. Onların sorunlarını biliyoruz. Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve arkadaşlarımız da bunun üzerine çalışıyorlar. İnanıyorum her şey bundan sonra daha güzel olacak." dedi.

"Gençlik Ata'sına da Ata'sının emanetine de sahip çıkacak!"

Son Mühür'e açıklamalarda bulunan bir başka isim olan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Biz her yıl 19 Mayıs'ta Gençlik Yürüyüşü'nü gerçekleştiriyoruz. Yokluk yoksulluk içerisinde yıllar süren savaşlar sonunda bitap düşmüş bir memleketi ayağa kaldıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ilk adımı attığı 19 Mayıs'tan Cumhuriyet'in ilanına, devrimler gerçekleştirmesine kadar tüm süreçlerin sonunda yine tüm bu eserleri gençliğe emanet etmiştir. Bugün gençlik bu emanete sahip çıkıyor ve Ata'sına doğru yürüyor. İnanıyoruz ki daha güzel günlerde daha da coşkuyla yine bayramlarımızı kutlayacağız. Gençlik Ata'sına da Ata'sının emanetine de sahip çıkacak." ifadelerini kullandı.