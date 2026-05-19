Peki, Roblox ne zaman açılacak, erişim yasağı kalktı mı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın açılma şartları neler? İşte tüm merak edilen o soruların yanıtları.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de devasa bir kitleye sahip olan Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana kapalı ve kapalı kalmaya devam ediyor. Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla platforma getirilen bu engel, oyun dünyasında büyük yankı uyandırırken, o günden bu yana "Roblox açıldı mı?" sorusu gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin yaptığı resmi açıklamalarda platformun geleceğine ışık tutarken, oyuncular arama motorlarında en son yasal gelişmeleri sorgulamayı sürdürüyor.

ROBLOX TÜRKİYE’DE NEDEN YASAKLANDI VE ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Roblox platformunda yasaklı içeriklerin yer aldığı iddia edildi. Bu kapsamda mahkeme, platformun hem web sitesine hem de mobil uygulamalara erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Bakanlık, çocukların güvenliğini tehdit eden bu unsurlara karşı platformun yeterli önlem almadığını belirterek süreci yakından takip ediyor. Roblox yetkilileri ise karara itiraz ederek yerel yasalara saygı duyduklarını ve topluluk standartlarını korumak adına her türlü iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

BAKANLIK AÇIKLAMALARI NELER: ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı değerlendirmelerde yasağın tamamen kalıcı olmadığını paylaştı. Bakan Uraloğlu, platformda tespit edilen sakıncalı içeriklerin çıkarılması ve Türk makamlarıyla tam bir iş birliği sağlanması durumunda mahkemeye yeniden başvurularak engelin kaldırılabileceğini aktardı. Türkiye'de resmi bir temsilcilik açılmasının bu süreci çok daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabileceği de yetkililer tarafından vurgulanan detaylar arasında yer alıyor.

ROBLOX ERİŞİM ENGELİNİN KALKMASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Bakanlık yetkililerinin açıklamalarına göre, Roblox'un Türkiye'de yeniden faaliyet gösterebilmesi için üç temel şart öne çıkıyor. Bunların başında platformdaki oyunların ve içeriklerin daha sıkı denetlenmesi geliyor.

Ayrıca çocukların korunması amacıyla yaş doğrulama sistemi ile ebeveyn kontrol araçlarının geliştirilmesi isteniyor. Roblox'un Türkiye'de resmi bir temsilcilik açarak mahkemelerle doğrudan çalışması da şartlar arasında bulunuyor. Henüz bu şartların eksiksiz yerine getirildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı ve yasağın kalkması tamamen Roblox'un atacağı adımlara bağlı görünüyor.