Sosyal medyada ve arama motorlarında "Arabada hangi ekipmanlar zorunlu?", "Yeni yönetmeliğe göre tornavida ve pense bulundurmayanlar ceza alacak mı?" ve "2026 araç muayenesinde hangi malzemeler eksik sayılıyor?" soruları en çok arananlar listesine girdi. İşte trafikte cezayla karşılaşmamak ve muayeneden tek seferde geçmek için bilmeniz gereken tüm merak edilenlerin yanıtları.

Trafik ekiplerinin yollarda yapacağı denetimler öncesinde, araç sahiplerinin bagajlarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Bugüne kadar sadece ilk yardım seti, yangın tüpü ve reflektör bulundurmak yeterli görülürken, 2026 yılı itibarıyla listeye teknik müdahale araçları da eklendi. Sürücülerin olası arıza veya kaza durumlarında küçük tamiratları yapabilmesini amaçlayan bu kararla birlikte, otomobillerde yeni bir denetim süreci başlıyor. İnternet kullanıcıları, "2026 araç ekipman listesi güncellendi mi?" ve "Hangi araç gereçler zorunlu oldu?" başlıklarını yoğun şekilde sorguluyor. İşte yeni düzenlemenin getirdiği yükümlülükler ve sürücüleri bekleyen yaptırımlar.

ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKEN YENİ EKİPMANLAR NELER?

Yeni yönetmelik uyarınca, trafikte seyreden araçlarda artık sadece yangın söndürme tüpü, reflektör ve ilk yardım çantası bulundurmak yeterli kabul edilmiyor. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde yapılan son güncellemeye göre, araçların demirbaş listesine pense, tornavida ve araç modeline uygun çeşitli yedek ampuller de dahil edildi.

Bu teknik malzemelerin yanı sıra; acil durumlarda hayat kurtaran stepne (yedek lastik) veya lastik şişirme tamir aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da araçta eksiksiz yer alması şart koşuluyor. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında artan araç yangınları ve teknik arızalar karşısında bu aletlerin kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Örneğin, ani bir elektrik kontağında kutup başlarının hızla sökülmesi veya kilitli kalan kapı ve camların esnetilmesi için pense ile tornavida gibi basit el aletleri hayati rol oynuyor.

ARABADA PENSE, TORNAVİDA VE YEDEK AMPUL BULUNDURMAMANIN CEZASI VAR MI?

Yeni kurallarla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de cezai yaptırımlar oldu. Yapılan resmi açıklamalar ve yönetmelik detaylarına göre, trafikte yapılacak rutin kontrollerde bu ekipmanları aracında bulundurmayan sürücülere idari para cezası kesilecek.

2026 yılı itibarıyla, araçlarında pense, tornavida, yedek ampul, kriko veya çekme halatı gibi zorunlu malzemeleri eksik olan sürücülere 1.246 Türk Lirası para cezası uygulanacak. Bununla da kalmayacak olan yaptırımlar, araç muayene süreçlerini de doğrudan etkileyecek.

EKSİK EKİPMAN ARAÇ MUAYENESİNDE AĞIR KUSUR MU?

TuvTürk istasyonlarında gerçekleştirilen periyodik araç muayenelerinde de kriterler tamamen değişti. Yeni yönetmelik kapsamında, araçta bulunması zorunlu tutulan yeni ekipmanların eksikliği direkt olarak "ağır kusur" kategorisine alınabilecek.

Bagajında pense, tornavida, yedek ampul setleri veya reflektör gibi yasal olarak zorunlu kılınan malzemeleri olmayan araçlar muayeneden geçemeyecek. Sürücülerin muayene tekrarı ile uğraşmamaları ve trafikte cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için yola çıkmadan önce bagajlarındaki eksikleri tamamlamaları gerekiyor.