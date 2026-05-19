Son Mühür- Güvenlik güçlerinin hedefinde bu kez 31 Mart seçimleri öncesi CHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan sonra en güçlü siyasi figürü olarak bilinen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kara kutusu olarak nitelendirilen Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş vardı.

Aynı zamanda CHP İstanbul İl Kadın Kolları yönetiminde bulunan eşi Özlem Demir Karakaş'la yurt dışına çıkmak isterken havalimanında gözaltına alınan Bülent Karakaş'ın, Beşiktaş Belediyesi’ndeki imar süreçlerinde “çantacı” olarak kullanıldığı yönünde iddiaların hedefinde olduğu belirtiliyor.

Talimat Akpolat'tan mı?



Gazeteci Mustafa Kadir Mercan, adli kaynaklara dayandırdığı açıklamasında ''Karakaş çiftinin ellerinde bavullarla yakalandığı, yurtdışına çıkış organizasyonuna ise Yeşim Akpolat’ın aracılık ettiği iddia edildi'' bilgisine yer verdi.

CHP'de parti içi iktidar mücadelesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle gündeme gelen Tolgahan Erdoğan,

''İmar operasyonundan ikinci kez tutuklanan Rıza Akpolat’ın bir süredir avukatları aracılığıyla yakın çevresine yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları yönünde talimatlar verdiği öğrenildi.

Adli kaynaklar Bülent Karakaş’ın Beşiktaş Belediyesine ilişkin imar konularında çantacı olarak kullanıldığında dair teşhisler olduğu, Rıza Akpolat’ın şahsı yurt dışına kaçırın diye haber gönderdiğinin öğrenildiği, müteahhitlerle görüşüp paraları toplayan kişilerden birinin de Karakaş olduğunu kaydediyor'' açıklamasında bulundu.

