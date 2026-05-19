Son Mühür- Süper Lig bu kez sahadaki futbolla değil, idari yünden tartışma konusu oluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TFF'ye çağrıda bulunarak lig tescil edilmesin çağrısına ilk somut destek ligden düşen takımlar arasında yer alan Kayserispor'dan geldi.

Eyüpspor ve Kasımpaşa'ya kayyum atanma sürecine dikkat çekilen açıklamada, TFF'ye ligin tescil edilmemesi için resmi başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi.



Adalet arayışımız sürecek...



''2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında;

Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi,

Haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK’ya sevk edilmesi,

Şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması,

Aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF Statüsü’nün işletilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunulmuştur.



Sadece kendi hakkımız için değil...



Türk futbolunda; aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez.

Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır. Kayserispor, yalnızca kendi hakkını değil; Türk futbolunda bozulan sportif adaletin yeniden tesis edilmesini talep etmektedir. Dileğimiz bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na resmen sunulmuştur.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.