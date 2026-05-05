Son Mühür - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazanarak finale yükseldi.

Önemli dakikalar

Oh’un Kafa Şutu Az Farkla Çıktı

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda, ceza sahası içerisinde rakiplerinin üzerinden iyi yükselen Oh, şık bir kafa vuruşu gerçekleştirdi; ancak meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından dışarı süzüldü.

Beşiktaş Direkleri Dövüyor

Mücadelenin 36. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Toure’nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği çok sert füzede, kaleciyi geçen top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Kaleci Bahadır Han’dan Kritik Müdahale

Siyah-beyazlıların baskısını artırdığı 43. dakikada, Konyaspor defansından seken topu önünde bulan Oh, sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Yerden giden sert şutta kaleci Bahadır Han Güngördü, başarılı bir zamanlamayla uzanarak gole izin vermedi.

Orkun’un Şutu Direkte Patladı

İkinci yarının başında, 54. dakikada gelişen Konyaspor atağında Olaitan’ın pasıyla hareketlenen Orkun, ceza sahası yayı üzerinden kaleyi denedi. Herkesin bakışları arasında direğe çarpan top sahaya dönerken, tehlikeyi savunma oyuncuları güçlükle uzaklaştırdı.

Savunma Gole Ettten Duvar Ördü

Maçın son bölümüne girilirken, 81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olaitan, yakın direğe sert bir vuruş çıkardı. Ancak savunmanın son andaki müdahalesiyle yön değiştiren meşin yuvarlak yan ağlarda kalarak kornere gitti.

Konyaspor’un Golü Geçersiz Sayıldı

87. dakikada heyecan zirveye çıktı. Savunmanın arkasına mükemmel sarkan Bardhi, kaleci Ersin Destanoğlu’nu şık bir çalımla geçip topu filelere gönderdi. Ancak yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağı nedeniyle yeşil-beyazlıların gol sevinci yarım kaldı.

Uzatmalarda Penaltı Kararı

Maçın 90+5. dakikasında Konyaspor galibiyet şansı yakaladı. Savunma arkasına koşu yapan Olaigbe, Olaitan’ın müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi tereddüt etmeden beyaz noktayı işaret etti.

Bardhi Sahneye Çıktı: Galibiyet Golü Geldi

90+8. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Bardhi, soğukkanlı bir vuruşla kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi. Bu golle öne geçen Konyasporlu oyuncular ve teknik heyet, maçın son anlarında gelen galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.

Konyaspor finalde

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen ilk takım olurken, Beşiktaş turnuvaya yarı finalde veda etti. Yeşil-beyazlı ekibin finaldeki rakibi ise Trabzonspor ile Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi olacak.