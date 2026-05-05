Son Mühür - Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Safi, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum"

'Şampiyonluk' vurgusu

"Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Amacım ve ilk hedefim, göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır. Tüm camiamızın desteği ve inancıyla, Fenerbahçe'mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."

Hakan Safi kimdir?

Hakan Safi, 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Gayrimenkul, liman işletmeciliği, sanayi ve lojistik alanlarındaki yatırımlarıyla iş dünyasında öne çıkan Safi, 2005 yılından bu yana Safi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Ailesi Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Çakılkaya köyünden İstanbul’a göç eden Safi, ticaret hayatına Kasımpaşa’da başladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlayan Safi, ardından Boston University School of Management bünyesinde MBA eğitimi aldı.

Yönetiminde bulunduğu Safi Holding; kömür ticareti, liman işletmeciliği, gayrimenkul, şeker üretimi, çimento, denizcilik, turizm ve lojistik gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Holdingin öne çıkan yatırımları arasında Safiport Derince Limanı, Çorum Şeker Fabrikası ve Bilecik Çimento yer alıyor. Safi, 2025 yılı itibarıyla Forbes Türkiye tarafından hazırlanan “En Zengin 100 Türk” listesinde de yer aldı.