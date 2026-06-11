Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında kent genelinde yeni bir operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'e gözaltı

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin yetkili kurumlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, operasyonun ilerleyen süreçte daha da genişleyebileceği öne sürüldü.

Gözaltına alınan ünlüler tam liste

1.⁠ ⁠⁠Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)

2.⁠ ⁠⁠Tolga ÇAM(Modacı)

3.⁠ ⁠⁠Ferhan KAYA (Borsacı)

4.⁠ ⁠⁠Murat SAYGI(Yönetmen)

5.⁠ ⁠⁠Enis Ahmet ONAT(

6.⁠ ⁠Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)

7.⁠ ⁠Emre TARİ (İş adamı)

8.⁠ ⁠Hasan VATAN (

9.⁠ ⁠Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)

10.⁠ ⁠Kenan DOĞULU (Şarkıcı)

11.⁠ ⁠Beren SAAT (Oyuncu)

12.⁠ ⁠Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)

13.⁠ ⁠Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)

14.⁠ ⁠Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

15.⁠ ⁠Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)

16.⁠ ⁠Yaşar İPEK (Şarkıcı)

17.⁠ ⁠Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)

18.⁠ ⁠Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)

19.⁠ ⁠Enis ARIKAN (Oyuncu)

20.⁠ ⁠Rafet Eren YORULMAZER (

21.⁠ ⁠Ali Efe BEZCİ (

22.⁠ ⁠Selin CİĞERCİ

Operasyon genişliyor

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan'ın yanı sıra sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve şarkıcı Berdan Mardini de yer alıyor. Toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda gözaltı sayısının artabileceği belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.

Narkotik şubeye sevkedildiler

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ifadelerinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'de bulunan yerleşkesine sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin yeni detayların ve resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.