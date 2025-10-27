Karadağ Hükümeti, Türkiye vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat hakkını geçici olarak askıya alma kararı aldı. Kararın, ülkede yaşanan bazı olaylar ve güvenlik endişeleri çerçevesinde alındığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı ise gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Karadağ makamlarıyla koordinasyonun sürdüğünü açıkladı.

Başbakan Spajić’ten açıklama

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarın acil prosedür kapsamında Türkiye vatandaşları için vizesiz geçişin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin karar alacağız" ifadelerini kullandı. Spajić, ekonomik ilişkilerin ve iki ülke arasındaki iş birliğinin korunması amacıyla Türkiye ile önümüzdeki dönemde kapsamlı görüşmeler yapılacağını da duyurdu.

Kararın arkasında hangi olaylar var?

Yetkililer, kararın temelinde 3 Türk vatandaşının bir Karadağlının ölümüne yol açtığı iddia edilen kavga ve darp olayının bulunduğunu ifade ediyor. Podgorica’da 25 yaşındaki M.J., ülkede yaşayan iki Türk vatandaşı tarafından bıçaklandığı öne sürüldü.

Olayın ardından Podgorica’nın Zabjelo Mahallesi’nde protestolar düzenlendi. Sosyal medyada örgütlenen gruplar, Türkiye karşıtı paylaşımlarda bulundu. Bazı göstericilerin Türklere ait iş yerlerinin önünde “Türklere ölüm” sloganları attığı bildirildi.

Polis, olayın failleri de dahil olmak üzere 40’tan fazla Türk vatandaşını gözaltına aldı. Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin sınır dışı edileceğini açıkladı. Yerel basın, operasyonların devam edeceğini ve polisin ülkedeki Türk vatandaşları üzerinde denetim yapacağını aktardı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı, yaşanan gelişmelerle ilgili resmi açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında, “Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığı ve Karadağ makamlarıyla temasın devam ettiği belirtildi.

Türkiye ile Karadağ arasındaki Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde, Türk vatandaşları Karadağ’a 6 ay içinde 90 günü geçmeyecek şekilde vizesiz seyahat edebiliyordu. Karayoluyla yapılan girişlerde ise umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları, 180 gün içinde 90 güne kadar turistik veya transit amaçlı seyahat edebiliyordu. Ancak alınan karar ile bu hak geçici olarak durdurulmuş oldu.