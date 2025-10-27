Son Mühür- Çin’in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye-Rusya-Çin ittifakı” önerisine ilişkin, “Öneriyi not ettik ve gelişmeleri takip ediyoruz” açıklamasında bulundu. Şüebin, üç ülke arasındaki temasların önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti.

Çok taraflı platformlarda Türkiye ile iş birliği sürüyor

Büyükelçi, Çin’in Türkiye ve Rusya ile Filistin-İsrail konusunda uzun süredir “iki devletli çözüm” temelinde diyalog yürüttüğünü ifade etti. Şüebin ayrıca, “Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20 gibi çok taraflı platformlarda Türkiye ve Rusya ile yakın iş birliği içerisindeyiz ve bu temasları ilerleyen dönemde daha da derinleştireceğiz” dedi.

ABD ile ticaret gerilimi: Savaş istemiyoruz

ABD ile yaşanan ticaret gerilimine de değinen Şüebin, Çin’in ticaret savaşı başlatmak istemediğini ancak ABD’nin hatalı adımlarına karşı meşru tedbirler almak zorunda kaldıklarını vurguladı. Nadir toprak elementleri ihracatına getirilen kısıtlamaları, “uluslararası yükümlülüklere uygun yasal bir önlem” olarak nitelendiren Büyükelçi, bu adımın küresel tedarik zincirine etkisinin sınırlı olacağını söyledi.

Türkiye’nin bölgesel rolüne vurgu

Şüebin, Türkiye’nin Orta Doğu’daki etkisini takdirle karşıladıklarını belirterek, Ankara’nın bölgesel krizlerin çözümüne yönelik çabalarına destek verdiklerini ifade etti. “Filistin, Ukrayna ve Suriye meselelerinde Türkiye ile benzer tutumlara sahibiz. Barış ve istikrarın sağlanması için iletişimimizi ve koordinasyonumuzu artırmaya hazırız” dedi.

Türkiye ile iş birliğini derinleştirme niyeti

Büyükelçi, Filistin için “iki devletli çözüm”, Ukrayna için “müzakere yoluyla barış”, Suriye için ise “egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması” vurgusunda bulunarak, Çin’in bu alanlarda Türkiye ile iş birliğini güçlendirme niyetinde olduğunu aktardı.