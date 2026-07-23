Son Mühür/ Emine Kulak-Yağmur Daştan- Özgür Özel’in yeni parti açıklamasının ardından CHP’de başlayan istifa dalgası gün geçtikçe büyüyor. Parti kamuoyunda ve örgütlerde derin çatlaklar oluşturan bu kararın etkileri yerel teşkilatlara da yansırken gözler partinin kritik kalelerinden biri olan İzmir’e çevrildi. CHP İzmir’de görevden alınan il başkanı Çağatay Güç, Özgür Özel’in yeni parti ilanından sonra ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapmıştı. Başkanlar arasında, yeni parti kurulmasının ardından birlikte toplu bir şekilde yeni partiye geçilmesi yönünde görüş öne çıktığı iddia edilmişti.

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, partisinden istifa edip etmeyeceğine ve yeni partiye geçiş yapıp yapmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bodur: Şuanda istifa yönünde karar yok

CHP’den istifa edip etmeyeceğini açıklayan Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, “Şuanda alınmış bir karar yok. Tüm arkadaşlarım, belediye başkanlarının istifa kararları yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da yeni partiye geçeceği yönünde bir kararı yok” dedi. CHP’de yaşananların ve yeni partinin oluşumunda geçen sürecin, belediye başkanları üzerindeki etkisini değerlendiren Başkan Bodur, “Belediye başkanlığı başlı başına yorgunluk. Bizim yorgunluk hissettiğimiz birçok konu var. Yeni partinin olması, CHP’de yaşanan süreç yorgunluklarımızdan bir tanesi. Bu yola çıkarken bu yorgunlukları tahmin etmedik demek çok tuhaf olur. Hepimiz yola çıkarken yorgunluğun her çeşidini biliyorduk. Partimizde yaşananlar yorgunluklarımızın bir çeşidi oldu. Yorgunluk belediye başkanlığının temeli” diye konuştu.

Balkan: Şimdilik CHP’deyiz

Olası istifalar ve yeni parti hakkında konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “Şimdilik CHP’deyiz. Bu süreç bizi yorabilir ama biz yorulmamak, yorulsak da dinlenmemek üzere yola çıktık. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar” dedi.

Işık: İlerleyen zamanlarda sonuçları göreceğiz

İstifa ve yeni partiye geçiş hakkında yapılacak değerlendirmenin erken olduğunu belirten Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise, “Bunu değerlendirmek için henüz erken. İlerleyen zamanlarda hep birlikte sonuçlarını göreceğiz” diye konuştu.