Son Mühür- CHP’deki mutlak butlan kararı sonrası başlayan siyasi hareketlilik ve Genel Başkan Özgür Özel’in yeni parti hamlesiyle ivme kazanan istifa dalgası İzmir’e sıçradı. CHP İzmir İl Yönetimi'nin dün aldığı kararla 6 ilçe başkanını disipline sevk etmesinin ardından, söz konusu isimler, ilçe yönetimi ile birlikte partiden ayrılma kararı aldı. İzmir'in Gaziemir ilçesinin CHP'li örgütü de aldığı karar ile partiden istifa etti. CHP Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı, ilçe yönetimi İLE birlikte istifa etti. Özgür Özel’in portresi de ilçe binasından alındı.

Şırlancı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bugün burada, hayatımızın en zor ama vicdanımızın en rahat kararlarından birini kamuoyu ile paylaşmak üzere bulunuyoruz. Hiç kimse ömrünü verdiği bir çatının kapısından arkasına bakmadan çıkmaz. Hiç kimse yıllarını, emeğini, umutlarını ve mücadelesini adadığı bir siyasi gelenekten kolay kolay ayrılmaz. Bizler yıllarımızı CHP'ye vermiş insanlarız. AK Parti hükümeti, Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'yi koltuk sevdalısı mutlak butlan yönetimini ve maşa olarak kullanarak parçalamaya yönelik bir süreç yürütmektedir. Tercihimiz nettir. Bu nedenle bugün burada, ilçe yönetim kurulumuz, kadın kollarım başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve yönetimiyle birlikte CHP üyeliğimizden ve üstlenmiş olduğumuz tüm parti görevlerinden istifa ediyoruz."