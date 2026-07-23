Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir'in Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren ve bünyesinde inşaat, motor, VIP araç, medya ve gıda sektörlerine ait şirketleri de barındıran Azim Çelik Group hakkında ortaya atılan iddialar katlanarak devam ediyor. Buca İzlife, İzlife Panorama, Kardiyak, Mest, Wings, Vision, Olive Park ve Triem Konutları gibi farklı projelerinden konut alan vatandaş, peşin parasını ödedikleri dairelerin inşaatlarının başlamadan durduğunu, firmanın verdiği kira garantilerinin yatırılmadığını, tapuların ve kapora iadelerinin verilmediğini ve yetkililere ulaşamadıklarını öne sürerek yaşananlara tepki göstermişti. “Yaşanan geçici aksaklıklar ve zaman kayıpları en kısa sürede telafi edilecek, tüm hak sahiplerimizin mağduriyetleri eksiksiz bir şekilde giderilecektir” açıklaması yapan firmanın diğer iş birlikleri de dikkatleri çekti. Gaziemir Belediyesi’nin ilçedeki reklam panolarının işletmesini Azim Medya’ya verdiği ifade edilirken; konuyla ilgili Belediye Başkanı Ünal Işık, Son Mühür’e açıklamalarda bulundu.

“Gerekli tedbirleri alıyoruz”

Belediyenin söz konusu firmayla reklam panoları hakkındaki iş birliğini doğrulayan Başkan Işık, “Ekonomiyi ben yönetmiyorum, iflas ettiği ortada. Biz de gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Bize borcu yok” dedi.

“Yeni bir kiracı bulacağız”

“Bu aya kadar borcunu, harcını, faturasını ödemiş. Yapabileceğim bir şey yok” mesajı vererek açıklamalarını sürdüren Işık, “Batan bir firmayla da devam etme şansımız yok. Yeni bir kiracı bulacağız. Biz de süreci basından öğrendik, gerekli adımları attık. Bize var olan borcu yok, paramızı zamanında alıyorduk. Ülkedeki ekonominin kötü şartlarından dolayı batan her firma gibi kapanmış, öyle görünüyor. Bizim uğradığımız bir kaybımız olmadı” diye konuştu.

Nasıl olmuştu?

Daha önce Gaziemir’deki panoların başka bir şirket tarafından işletildiği sonrasında ise işletme hakkının yine belediye iştiraklerinden SEYDAŞ A.Ş.’ye aktarıldığı öğrenildi. SEYDAŞ A.Ş. tarafından söz konusu firmaya fiyat tekliflendirmesinin yapıldığı fakat firmanın teklifi yüksek bularak kabul etmediği ifade edildi. Bunun üzerine başka firmanın bir süre panoları işlettiği ancak onun da yine mali sebeplerle çekildiği ve en sonunda da belediyenin panoları işletme hakkını Azim Çelik Grup bünyesindeki ‘Azim Medya’ya verdiği belirtildi. Yaklaşık iki yıldır Azim Medya’nın panoların işletmesini yürüttüğü öğrenildi.