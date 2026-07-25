Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ayrılıklar ve Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin kuruluşu, siyasi dengeleri yeniden şekillendirdi. Memleket Partisi'ni kapatıp yuvaya dönen Muharrem İnce, fırtınalı süreçte sessizliğini korurken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir tutum sergiliyor. Siyasette taşlar yerinden oynarken İnce'nin yeni hedefleri için hazırlıklara başladığı konuşuluyor.

MUHARREM İNCE'NİN PLANI NE?

Geçmişteki cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde kurduğu WhatsApp gruplarını yeniden aktifleştiren İnce, yeni bir strateji izliyor. Kulislerde konuşulan senaryolara göre, Kemal Kılıçdaroğlu partinin başında uzun süre kalmayı planlamıyor. Bu durumu değerlendiren İnce'nin yaklaşan kurultayda genel başkan adayı olarak sahneye çıkması bekleniyor. Planın ikinci aşamasında ise İnce, CHP lideri sıfatıyla yarım kalan hayalini tamamlayıp yeniden cumhurbaşkanı adayı olmayı istiyor.

MUHARREM İNCE YENİ PARTİYE KATILACAK MI?

Özel'in ayrılığı sonrası İnce'nin Yeni Parti'ye geçip geçmeyeceği uzun süre tartışıldı. İnce, "Yeni parti kurulursa katılacak mısınız?" sorusunu çok net bir dille yanıtladı. Usta siyasetçi, bu soruya "Ben CHP'de kalacağım. Ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım" yanıtını vererek kararını kesinleştirdi.

MUHARREM İNCE CHP'YE NE ZAMAN DÖNDÜ?

2018 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan İnce, seçimin ardından kurultay talebi reddedilince partisinden istifa etti. 2021 yılında Memleket Partisi'ni kuran deneyimli isim, siyasi yolculuğunda rotasını tekrar eski partisine çevirdi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası dönemin lideri Özgür Özel ile birlikte hareket eden İnce, geçtiğimiz yıl partisini kapatarak CHP'ye resmen döndü.