Son Mühür / İzmir’in Gaziemir ilçesinde inşaat, motor, VIP araç, medya ve gıda gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Azim Çelik Group hakkında mağduriyet iddiaları günden güne büyüyor. İnşaat, motor, VIP araç, medya ve gıda firmalarını bünyesin barındıran Azim Çelik Group’un Buca İzlife, İzlife Panorama, Kardiyak, Mest, Wings, Vision, Olive Park ve Triem Konutları gibi farklı projelerinden yararlanmak isteyen vatandaş, inşaatların başlamadan durduğunu, firmanın verdiği kira garantilerinin yatırılmadığını, tapu ve kaporaların da iadelerinin verilmediğini iddia ederek yaşananlara tepki göstermişti. Geçtiğimiz günlerde şirketin Menemen’deki ofisi önünde eylem düzenleyerek mağdur olduklarını ileri süren vatandaş, Gaziemir’deki merkez ofis önünde eylem düzenlemeye hazırlandıklarını duyurdu.

‘Sözleşme ve dekont’ çağrısı da yapıldı

Yapılan açıklamada, “Mağduriyet yaşadığını belirten vatandaşların, yaşadıkları süreci anlatmak ve seslerini duyurmak üzere 26 Temmuz Pazar günü (yarın) saat 13.00'te Gaziemir ofis önünde toplanmaları beklenmektedir. Yaşadığınız mağduriyetle ilgili sözleşme, ödeme dekontu ve benzeri belgeler varsa yanınızda bulundurabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Şirketten açıklama gelmişti

Daha önce Menemen’de yapılan eylemlerin ardından yaşananlar kamuoyuna yansımış ve olaydan bir gün sonra söz konusu şirketin sosyal medyasından şirket yönetimi paylaşım yaparak iddialara yanıt vermişti. Paylaşımda, “Azim Çelik Grup Şirketleri'nin temel yaklaşımı ve kurumsal taahhüdüdür ki; şirketimize güvenerek bizlerle yol yürüyen, yatırım yapan veya çalışan hiç kimse mağdur edilmeyecektir. Yaşanan geçici aksaklıklar ve zaman kayıpları en kısa sürede telafi edilecek, tüm hak sahiplerimizin mağduriyetleri eksiksiz bir şekilde giderilecektir” mesajı verilmişti.