FIVB Milletler Ligi final etabında şampiyonluk mücadelesi veren A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Çin karşısında üstün bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın ilk anlarından itibaren hücum ve savunmadaki etkili performansıyla kontrolü eline alan milliler, rakibine set şansı tanımadı. Alınan bu kritik galibiyet, Türkiye'yi finalde dünya iki numarası Brezilya'nın karşısına çıkardı.

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI KİM KAZANDI, NE OLDU?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final karşılaşmasında ev sahibi Çin'i mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı ve ilk 14 sayı 7-7 eşitlikle geçildi. İlerleyen dakikalarda hücumdaki etkinliğini artıran milliler, Sinead Jack Kısal'ın ön alandaki katkısıyla 10. sayıya ulaşan ilk taraf oldu. Elif ve İlkin'in oyunuyla skoru 19-12'ye taşıyan ay-yıldızlılar, Hande Baladın'ın file önü hücumlarıyla üstünlüğünü sürdürdü. Çin, Yuanyuan Wang ile farkı üç sayıya kadar indirdi. Rakibinin servislerine hücumlarla karşılık veren Türkiye, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci setin başında ev sahibi Çin direnmeye çalışırken, hücumlarla farkı kapatan milli takım skoru 8-6'ya getirip rakibine mola aldırdı. Zehra ve Vargas'ın arka alandaki boşlukları iyi değerlendirmesiyle farkı açan milliler, ikinci seti 25-15 alarak maçtaki avantajını artırdı. Üçüncü sette ise iki takım da savunmada iyi bir mücadele ortaya koydu ve ilk yirmi sayı 10-10 eşitlikle geçildi. Setin ilerleyen bölümünde kontrolü yeniden eline alan ay-yıldızlı ekip, 25-20'lik skorla karşılaşmayı tamamladı.

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye ile Çin arasında oynanan zorlu yarı final mücadelesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Milliler, sırasıyla 25-21, 25-15 ve 25-20'lik set skorlarıyla rakibini eledi.

TÜRKİYE BREZİLYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çin'i set vermeden eleyen Türkiye, şampiyonluk yolunda dünya 2 numarası Brezilya ile eşleşti. Altın madalyanın sahibini belirleyecek final karşılaşması yarın TSİ 14.30'da oynanacak. Yarı finalde kaybeden Çin ile İtalya ise yarın TSİ 10.30'da üçüncülük maçına çıkacak.