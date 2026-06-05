Başkent Ankara’dan İzmir’e gitmek için hazırlanan Pegasus Havayolları uçağında, yolcuların büyük panik yaşamasına sebep olan bir olay meydana geldi. Uçağın kalkış için pist başına doğru hareket ettiği esnada, bir yolcunun çantasında bulunan taşınabilir şarj cihazı (powerbank) aniden duman çıkarmaya başladı.

Tahliye başlatıldı

Durumu fark eden kabin ekibi ve yolcular durumu hemen pilot kabinine bildirdi. Olayın ciddiyeti üzerine uçuş ekibi vakit kaybetmeden Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile temasa geçti.

Pilot, uçağı taksi yolunda güvenli bir noktada durdurarak motorları kapattı. Uçuş güvenliğini riske atmamak için, tüm yolcular hızlı bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

Yaralanan olmadı

Olay yerine kısa sürede acil durum ekipleri sevk edildi. Yaşanan kriz sırasında, yolcuların uçaktan sorunsuz bir şekilde tahliye edilmesi sayesinde herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir sağlık problemi yaşanmadı. Olayın sonrasında uçağın teknik kontrolleri için gerekli işlemler başlatıldı.

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