Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kuracağını duyurmasıyla birlikte başlayan istifa süreci İzmir'de büyümeye devam ediyor. Menemen İlçe Örgütü'nde görevde bulunan çok sayıda yönetici ile belediye meclis üyesi partiden ayrılma kararını duyurdu. İlçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, istifaların yalnızca ilçe yönetimiyle sınırlı olmadığı, kadın ve gençlik kolları ile belediye meclis grubunun büyük bölümünü de kapsadığı ifade edildi.

Hüseyin Özbey ve yönetimi istifa etti!

Açıklama çerçevesinde, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey ile ilçe yönetim kurulu üyeleri görev yaptıkları partiden ayrılma kararını duyurdu. Toplu istifa kararına Kadın Kolları Başkanı Gülten Aytaş ve yönetimi ile Gençlik Kolları Başkanı Emir Sarı ve yönetimi de eklendi. İlçe teşkilatı, yeni süreçte Özgür Özel ile birlikte hareket etme kararı aldıklarını ifade etti. İstifalar Menemen Belediye Meclisi'ne de etkisini gösterdi. CHP'nin belediye meclis grubunda görevde bulunan 13 üyeden 12'sinin partiden istifa ettiği duyuruldu.

Yeni siyasi yol haritası vurgusu!

Menemen İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, İlçe Başkanı Hüseyin Özbey ve yönetimi, kadın ve gençlik kolları yönetimleri ile belediye meclis üyelerinin büyük bölümünün ortak kararla CHP'den ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, adı geçen isimlerin siyasi yolculuklarını Özgür Özel ile sürdürme kararı aldıkları ifade edilirken, istifaların CHP yönetimindeki son gelişmelerin ardından alındığı belirtildi.