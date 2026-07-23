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Gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, iki aracın çarpışma anı ve TIR’ın forklifti altına alarak sürüklediği net şekilde görülüyor.

Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir tütün firmasının tesislerinde meydana geldi. M.C.A. idaresindeki 35 BIB 943 plakalı TIR ile Gül Keskin’in kullandığı forklift bahçede çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR’ın altında metrelerce sürüklenen Keskin, araç içinde sıkıştı.

İzmir’in Bornova ilçesinde TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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