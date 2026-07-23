Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi amaçlayan TFF 2. Lig Beyaz Grup İzmir temsilcisi Aliağa FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, hücum hattına genç bir isimle takviye yaparken, kadro planlaması çerçevesinde deneyimli bir futbolcusuyla da yollarını ayırdı. Kulüp, kanat oyuncusu Sercan Demirkıran'ın transferini resmen duyururken, savunma oyuncusu Oktay Kancı'nın takımdan ayrıldığını da belirtti.

Sarı-siyahlı formayı giydi!

Aliağa FK'nın yeni transferi Sercan Demirkıran için kulüp tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi. Genç futbolcu, kendisini sarı-siyahlı formaya bağlayan sözleşmeye imza atarak resmen Aliağa FK'nın kadrosuna katılmış oldu. Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Sercan Demirkıran'a "hoş geldin" denilerek yeni takımında başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi.

Milli takımlarda da formayı terletti!

Futbol kariyerine Altınordu altyapısında start veren 20 yaşındaki kanat oyuncusu, profesyonelliğe de İzmir temsilcisinde adım attı. Geçtiğimiz sezonu Güzide Gebzespor'da forma giyen genç futbolcu, gelişim sürecinde Türkiye U14 ve U17 Milli Takımları'nın formasını da terletti.

Oktay Kancı'ya veda!

Bunun yanı sıra Aliağa FK, üç sezondur takımın savunmasında boy gösteren Oktay Kancı ile karşılıklı anlaşma sonucunda vedalaştı.

