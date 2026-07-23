Son Mühür- Bu yıl yedincisi düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü sonuçları oldukça şaşırttı. Çiğli Belediyesi tarafından, Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Fakir Baykurt'un adını yaşatmak ve çağdaş Türk edebiyatına nitelikli eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada bu yıl ödül verilmedi.

Değerlendirme sona erdi

Başvuruların 16 Mart'ta bittiği, Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt, Yazar Öner Yağcı, Şair ve Yazar Hidayet Karakuş, Yazar Bahri Karaduman ile Yazar ve Eleştirmen Adnan Binyazardan oluşan Seçici Kurulun olduğu yarışmada esereler dikkatlice değerlendirildi.

Jüriden sıkı eleme: Bu yıl katılan hiçbir eser geçemedi

14 Temmuz 2026 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen Seçici Kurul toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda, yarışmaya gönderilen eserlerden hiçbirinin ödül için yeterli puanı alamadığına karar verildi. Kurul, bu nedenle 2026 Fakir Baykurt Roman Ödülü'nün verilmemesini oy birliğiyle uygun buldu.

Fakir Baykurt'un edebi mirasını yaşatmayı ve yeni yazarları desteklemeyi sürdüreceğini belirten Çiğli Belediyesi, belirtirken, yarışmaya eserleriyle katılan tüm yazarlara teşekkür etti. Belediye, önümüzdeki yıllarda da Fakir Baykurt Roman Ödülü'nü aynı titizlik ve saygınlık anlayışıyla düzenlemeye devam edeceğini vurguladı.