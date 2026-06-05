İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çifte operasyonda toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı. İlk operasyonda motor arızası nedeniyle denizin ortasında sürüklenen ve can pazarı yaşayan lastik bottaki 32 göçmen kurtarılırken, ikinci operasyonda ise durdurulan hareket halindeki bottaki 14 göçmen kıskıvrak ele geçirildi.

Radardan kaçamadılar

3 Haziran günü sabaha karşı saat 03.15 sıralarında gelen acil yardım ihbarıyla harekete geçen TCSG-902 Sahil Güvenlik botu, Çeşme açıklarında sürüklenen bottaki 32 düzensiz göçmeni sağ salim karaya çıkardı; bu operasyondan sadece iki saat sonra, saat 05.40'ta ise Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-354) tarafından tespit edilen bir başka hareketli bot, KB-118 ekiplerince deniz ortasında önü kesilerek durduruldu. Operasyonlar neticesinde karaya çıkarılan toplam 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik komutanlığındaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.