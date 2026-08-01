Son Mühür- İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da temmuz ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 2,06 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,20 oldu. Temmuz ayında fiyatların en hızlı arttığı harcama grubu sağlık oldu. Sağlık harcamaları grubunda bir önceki aya göre yüzde 9,77 oranında yükseliş kaydedildi.

Açıklanan verilerde giyim ve ayakkabı grubunda gerileme gözlemlendi. İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, 2026 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 yükseldi. 2025 yılı temmuz ayı ile 2026 yılı temmuz ayı arasındaki fiyat değişimini gösteren yıllık artış oranı ise yüzde 35,20 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamaları grubu bir önceki aya göre yüzde 9,77, ulaştırma yüzde 4,42, haberleşme yüzde 3,69 oranında artış gösterdi.

Eğlence ve kültür harcamaları grubunda temmuz ayında yüzde 2,50 oranında fiyat artışı gerçekleşti. Konut harcamalarındaki aylık yükseliş ise yüzde 2,01 oldu.

Eğitim harcamaları grubunda temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,47 artış yaşandı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyat yükselişi ise yüzde 1,30 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ana harcama grupları arasında fiyat düşüşü yaşanan tek kategori giyim ve ayakkabı oldu. Bu gruptaki fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,66 geriledi.

Geçen yıl oranlar kaçtı?

Açıklanan İTO verilerine göre geçen yıl %42,48 olan yıllık enflasyon, bu yıl %35,20'ye gerilemiş ve yine geçen yıl %2,62 olan aylık artış, bu yıl %2,06'ya gerilemiş durumda.